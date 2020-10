Sono in aumento i casi positivi da coronavirus in regione Lazio, con 1.687 nuovi casi. In totale sono 1.438 le persone ricoverate in ospedale, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 141, in aumento di 6 unità rispetto alla giornata di ieri.

I morti da coronavirus ono 1090, con un aumento di 9 decessi rispetto alla giornata di ieri.