Coronavirus Lombardia 24 ottobre: tutti i dati di oggi

Nella giornata di oggi 24 ottobre i dati sul coronavirus sono stati forniti dalla regione Lombardia. Nei giorni scorsi c’è stato un boom di casi positivi, con il coprifuoco in vigore da due giorni in regione.

Ricoverato nell’ospedale Fiera a Milano il primo paziente da coronavirus, come era stato anticipato nei giorni scorsi.

Sono 4.959 i nuovi casi positivi di oggi, con 2.306 casi a Milano e provincia. Ne ha dato comunicazione l’assessore Giulio Gallera. In terapia intensiva sono aumentati i ricoveri di 19 unità, complessivamente a 213. In generale i ricoveri sono saliti di 197 unità, per un totale di 2.210 persone in ospedale.