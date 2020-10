Conte firma il nuovo Dpcm. Chiusura alle 18 per bar e ristoranti. Didattica a distanza oltre il 75%

Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le norme anti-Covid e ha tenuto una conferenza stampa per presentare le nuove misure. Tra le principali c’è la chiusura alle 18 per bar e ristoranti, ma resta l’apertura domenicale, che era stata messa in discussione nella bozza uscita.

Didattica a distanza al 75% e concorsi pubblici e privati che restano disponibili. Le misure saranno in vigore fino al 24 novembre, come ha spiegato il premier Conte. Inserite anche delle raccomandazioni per quanto riguarda gli spostamenti.