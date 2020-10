Coronavirus nel mondo oggi 25 ottobre, aumento dei casi in Europa e Stati Uniti

Salgono i casi in Europa e negli Stati Uniti, con quest’ultimi che hanno visto salire di 85 mila unità in un giorno i casi positivi al coronavirus. Anche in Europa salgono rapidamente i contagiati, con Francia e Spagna che hanno superato il milione di casi positivi, mentre il numero delle morti rimane intorno alle 34 mila.

Il Regno Unito ha 854 mila casi positivi, mentre in Italia si sono superate ieri sera le 500 mila persone contagiate, come da bollettino.