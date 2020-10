Coronavirus, oggi la firma del Dpcm sulle nuove misure anti-Covid

Oggi dovrebbe arrivare la firma sul Dpcm del presidente del Consiglio sulle nuove misure a contrasto della diffusione del coronavirus. Le ipotesi parlavano di stop alle attività non necessarie e la chiusura serale di ristoranti e bar. Questo scenario aveva scatenato le proteste delle Regioni, con i ristoratori che sono scesi in piazza in Lombardia ed in Campania, con la notte di guerriglia dei giorni scorsi a Napoli.

Le Regioni, con Bonaccini a capo della Conferenza Stato-regioni, hanno chiesto dei ristori per le attività che dovranno chiudere, oltre alla didattica a distanza al 100% per le scuole superiori e le Università. Contrarie anche alla chiusura alle 18 dei ristoranti.

Chiusura previste anche per palestre, piscine, teatri e cinema, con le Regioni che hanno proposto anche nuove norme sul tracciamento dei contatti.