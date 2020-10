È tornata l’ora solare: si dorme una ora in più. Potrebbe essere l’ultima volta

Da questa notte è tornata l’ora solare, con le lancette degli orologi che sono andate indietro di un’ora dalle 3 alle 2, consentendo un’ora in più di sonno. Era previsto dalla notte tra sabato 24 ottobre e domenica 25 ottobre, come accade ogni anno e come accadrà nuovamente a fine marzo, tra sabato 27 marzo e domenica 28 marzo tornerà l’ora legale.

Questo cambio di orario potrebbe però cambiare a breve, con l’indicazione dell’Unione Europea per la cancellazione dell’ora solare, mantenendo solamente quella legale. Ci sono stati degli scontri con i Paesi membri e si potrebbe andare su una differenziazione tra gli stati meridionali, che manterrebbero l’ora legale, mentre quelli settentrionali manterrebbero l’ora solare.