Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Portogallo, ottenendo la 92esima vittoria in carriera e balzando davanti a Micheal Schumacher nel numero di vittorie. Secondo posto per Valteri Bottas e terzo posto per Max Verstappen.

Le Ferrari hanno migliorato le loro prestazioni, con Leclerc che è arrivato in quarta posizione e Vettel che è arrivato in decima posizione.