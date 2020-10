Libri più venduti della settimana, in testa c’è Zerocalcare con “Scheletri”, davanti a Ken Follett

Nella classifica dei libri più venduti della settimana, pubblicata dal portale ibuk.it, si conferma la nuova opera di Zerocalcare, in testa da quando è uscita nelle librerie. La settimana di riferimento è quella dal 12 al 18 ottobre.

Pubblicizzato sui social network, “Scheletri” ha avuto subito un grande successo, soprattutto sul mondo giovanile e dei suoi fan.

IN OFFERTA Scheletri Zerocalcare (Author)

Sul podio dei libri più venduti c’è anche il “Fu sera e fu mattina” di Ken Follett e “Piano Nobile” di Simonetta Agnello Hornby.

Il romanzo di Ken Follett è ambientato nell’Alto Medievo ed ha migliaia di recensioni positive su Amazon.

Saggistica

Per quanto riguarda il segmento della Saggistica, in testa in questa classifica dei libri più venduti della settimana c’è la nuova enciclica del Papa, seguita dal libro di Aldo Cazzullo, “A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia” e dal libro “Dante” di Alessandro Barbero.