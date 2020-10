Migliori smart tv 43 pollici 2020, recensioni e guida all’acquisto

Il segmento delle tv a 43 pollici è uno dei più ricercati e venduti sul mercato, con le vendite che sono riprese a seguito del periodo di lockdown legato al coronavirus.

Le smart tv da 43 pollici sono ideali per la visioni in ambienti di dimensioni medie, come può essere un soggiorno e per l’utilizzo casalingo.

Ecco una lista dei migliori modelli di smart tv da 43 pollici del 2020:

Sony KD-43XG8196

LG UHD TV 43UN71006LB

Hisense 43AE7000F

Samsung UE43RU7450UXZT

Philips 6800 series 43PUS6814/12

Tabella di Confronto – Smart TV 43 pollici

Di seguito una tabella per il confronto tra i modelli di smart tv da 43 pollici recensiti nell’articolo.

Sony KD-43XG8196

Sony è uno dei marchi leader del settore delle smart tv, con una qualità costruttiva di livello top di gamma per quanto riguarda i modelli 4K.

Questo modello di smart tv da 43 pollici ha una risoluzione di 4K Ultra HD, con la tecnologia dell’HDR per avere delle immagini ancora più dinamiche e con colori intensi.

Il sistema operativo è Android TV, considerato tra i migliori per la personalizzazione che permette agli utenti, risultando anche compatibile con l’assistente vocale Alexa. Si può gestire la smart tv con i comandi vocali attraverso Alexa.

Il display ha la tecnologia Triluminos, per avere dettagli maggiori, con una gamma cromatica più ampia, con luci ed ombre più visibili. Il comparto audio ha un’uscita di 20W, con una qualità superiore alla media del settore.

PRO Qualità materiali e display Triluminos

Android TV

Compatibilità Alexa CONTRO Prezzo sopra la media

Sony KD-43XG8196 - Android TV 43 Pollici, Smart TV 4K HDR LED Ultra HD, Modello 2019 (Nero) LED 4k ultra HD hdr: una risoluzione pari a 4 volte quella delle immagini in full HD per un'immagine ancora più intensa e reale

Processore 4K X-Reality PRO: Ogni immagine viene analizzata in tempo reale per migliorarne nitidezza, contrasto e dettagli.

Android TV compatibile con alexa: gestisci il tuo TV e altri device connessi semplicemente usando la tua voce

Triluminos display: più colore, più dettagli e più realismo in ciò che guardi

Dimensioni TV con piedistallo (l x a x p): 97,0 x 63,0 x 26,2 cm circa

LG UHD TV 43UN71006LB

Questo modello di smart tv di LG ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, con tutte le caratteristiche dei modelli top di gamma, ma ad un prezzo competitivo.

La risoluzione è quella 4K Ultra HD, con display LED. Non è presente l’HDR, a differenza di altri modelli sullo stesso settore.

Il sistema operativo è Smart TV webOS 5.0, che ha tra le applicazioni tutte quelle principali: Netflix, Disney+, Apple TV, NOW TV, Prime Video, Raiplay ed altre.

Buono l’input lag da 12 ms e la compatibilità con i principali assistenti vocali: Google Home, Alexa, Apple Airplay2, Apple HomeKit.

PRO Prezzo competitivo

Compatibile con assistenti vocali

Buon input lag CONTRO Manca HDR

IN OFFERTA LG UHD TV 43UN71006LB.APID, Smart TV 43'', LED 4K IPS Display, Versione 2020 Goditi immagini ancora più realistiche con una risoluzione quattro volte maggiore di quella del Full HD.

FILMMAKER MODE riproduce fedelmente le immagini così come sono state pensate dai registi, per vivere un’esperienza veramente cinematografica.

Smart TV WebOS facile, rapida e ricca di contenuti con le principali App tra cui Disney+, Apple TV, Netflix, NOW TV, Prime Video, Raiplay e tanti altri.

Classe energetica: a

Hisense 43AE7000F

Hisense è entrata nel mercato delle smart tv negli ultimi anni, fornendo dei dispositivi concorrenziali dei marchi storici, con prezzi competitivi e qualità dei materiali.

Questa smart tv è una delle più vendute su Amazon e con migliaia di recensioni positive, grazie alle tante caratteristiche presenti, dalla risoluzione 4K alla presenza della tecnologia HDR e HDR10+.

Il sistema operativo è quello proprietario di Hisense, cioè lo Smart TV vidaa u3.0, che ha tutte le applicazioni streaming principali, compresa DAZN, TimVision e ChiliTV.

L’assistente vocale Alexa è integrato all’interno della smart tv, che può fornire gli aggiornamenti sul meteo e traffico, oltre al controllo della smart home e degli elettrodomestici.

PRO Prezzo competitivo

Recensioni positive su Amazon

Alexa integrato

HDR e HDR10+ CONTRO

Hisense 43AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 43", HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] Hisense 4k hdr10+ ti consente di riprodurre contenuti hdr e hdr10+ da sorgenti compatibili, offre anche neri più scuri, bianchi più luminosi e un contrasto migliore

Smart TV vidaa u3.0 ai per goderti le migliori app: prime video, netflix, dazn, timvision, chilitv

Alexa buit-in: alexa vive nel cloud e diventa sempre più intelligente, offrendo automaticamente nuove funzionalità al tuo dispositivo; più utilizzi alexa, più alexa si adatta ai tuoi schemi linguistici, al tuo vocabolario e alle tue preferenze, con l'aggiunta continua di nuove funzionalità; chiedi a alexa di rispondere alle domande, ascoltare le notizie, ricevere bollettini meteorologici e sul traffico, controllare la tua casa intelligente e altro ancora

Tecnologia precision colour per riprodurre colori più accurati e naturali

Ricezione e connettività: tuner dvb-t2/s2 hevc hlg, wifi, slot ci+, HDMI x3, USB x2, bluetooth

Samsung UE43RU7450UXZT

Questa smart tv da 43 pollici di Samsung è una delle più vendute su Amazon, con migliaia di recensioni positive che sono arrivate dagli utenti che hanno acquistato questa televisione.

Sono presenti tutte le caratteristiche essenziali per una smart tv di questo segmento, con la risoluzione 4K Ultra HD e l’HDR10+. La tecnologia Dynamic Crystal Color garantisce una gamma di colori molto vasta, con dettagli e realismo nella visione, insieme anche all’UHD Dimming, che suddivide lo schermo in settori e ripartisce dinamicamente i colori.

Inoltre presente un unico telecomando e la modalità Clean Cable, per far “sparire” tutti i cavi legati alla smart tv. Presente il sistema operativo proprietario TizenOS, che ha tutte le applicazioni streaming principali e considerato uno dei migliori in commercio.

PRO Recensioni positive su Amazon

HDR e HDR10+

UHD Dimming e Dynamic Crystal Color CONTRO

Samsung UE43RU7450UXZT Smart TV 4K Ultra HD 43", Wi-Fi DVB-T2CS2, 3840 x 2160 Pixels, Argento, 2019 [Esclusiva Amazon] La serie RU7450 è una variante di colore silver della serie RU7400 a cui aggiunge il telecomando Premium Smart Remote e la tecnologia di controllo dell’immagine Supreme UHD Dimming

HDR 10+, i TV UHD Samsung offrono un’esperienza visiva di qualità superiore grazie al sistema HDR powered by HDR10+

Dynamic Crystal Color regala colori vibranti e immagini cristalline mentre Real Game Enhancer ottimizza la velocità d’azione, il livelli di nero, contrasto, colore e audio per un’ottimale esperienza

Nessun cavo in vista con la soluzione Clean Cable

One Remote Control: tutti i contenuti che vuoi sono letteralmente a portata di mano con un unico telecomando

Philips 6800 series 43PUS6814/12

Philips è un marchio storico nella produzione di televisioni, con una qualità dei materiali che risulta superiore alla media del settore.

Questa smart tv da 43 pollici ha l’illuminazione di Ambilight sui 3 lati, per garantire una dinamicità nelle luci e colori.

La risoluzione è 4K Ultra HD, con tecnologia LED per il display. Presente anche l’HDR10+, oltre alle funzionalità Dolby Vision e Dolby Atmos per la visione di film.

Il sistema operativo è Saphi, che garantisce tutte le applicazioni principali per lo streaming. Alexa risulta integrato nel sistema operativo, con la possibilità di avere tutte le funzionalità dell’assistente vocale nella smart tv.

PRO Tecnologia Ambilight

Alexa integrato

Dolby Vision con HDR a 12 bit CONTRO Luminosità migliorabile

Philips 6800 series 43PUS6814/12 43" 4K UHD Smart TV, Amazon Alexa built-in, Ambilight, HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos Il TV 43” ha tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Con Ambilight su 3 lati, il televisore da 43 pollici crea un’illuminazione perfetta.

La risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160) in combinazione con la tecnologia LED ti garantisce immagini nitide in qualsiasi situazione. Con il TV da 43 pollici vedrai ogni dettaglio.

Con l’aiuto di HDR 10+, Dolby Vision e Dolby Atmos, ti sembrerà di essere al cinema. Il TV da 43 pollici ti offre immagini e suono di alta qualità.

La Smart TV Saphi ti offre l’accesso a molti film e serie TV. Con il TV da 43 pollici, potrai scaricare le tue app preferite, navigare sul web o guardare un’infinità di film e serie TV.

Alexa integrato: controlla il tuo TV con la tua voce. Connettiti istantaneamente con Alexa integrato per riprodurre musica, controllare la tua smart home, avere informazioni, news, meteo, e tanto altro semplicemente usando la tua voce.

Dimensioni tv 43 pollici

Una delle caratteristiche più guardate in una tv prima dell’acquisto è quella legata alle dimensioni ed alle misure. Per chi ha problemi di spazio è necessario sapere le dimensioni di ingombro delle televisioni una volta montate e in funzione.

Non tutti i modelli hanno le stesse dimensioni, ma di media si possono ipotizzare delle misure standard per le smart tv a 43 pollici.

Ecco le misure di una tv 43 pollici:

Diagonale: 109 cm

Larghezza: 95 cm

Altezza: 54 cm

Distanza ottimale dalla tv

A seconda della risoluzione e della diagonale dello schermo, la distanza ottimale dalla tv può variare.

Guardando questo grafico, si nota come per quanto riguarda la risoluzione Ultra HD, che è quella presente in tutti i modelli presentati in questa guida, con una diagonale di 43 pollici la distanza ottimale varia tra 1 e 2 metri.

Come scegliere una smart tv 43 pollici?

Ci sono diverse funzionalità e caratteristiche da guardare per la scelta di una smart tv da 43 pollici, dalla tecnologia alla risoluzione.

Risoluzione

La risoluzione è uno dei parametri principali per la scelta di una smart tv. I modelli più venduti in commercio hanno quasi tutti una risoluzione 4K Ultra HD, che risulta di 3840 x 2160 pixel.

Si tratta di una risoluzione leggermente inferiore al 4K “reale”, che è di 4096 x 2160 pixel.

La risoluzione Ultra HD è quattro volte più grande di quella Full HD, che è stata per anni la più venduta ed è quella attualmente più diffusa.

HDR

Per chi vuole una visione ottimale dei colori e delle ombre, la tecnologia HDR e HDR10+ è indispensabile per avere una resa video a livelli top di gamma.

L’acronimo HDR sta per High Dynamic Range che indica l’ampia gamma di colori dinamica, una tecnologia che è nata con la fotografia, ma che negli ultimi anni è stata portata anche nel settore audiovisivo.

L’HDR garantisce un’ampia gamma dinamica con la risoluzione 4K, con colori che risultano più reale alla visione. I colori risultano più vividi, con i bianchi più chiari ed i neri più scuri.

Le diverse tipologie di HDR attualmente in commercio:

HDR10 : si tratta della tecnologia base che è installata sulla maggior parte dei modelli più datati. È una tecnologia open source che arricchisce il flusso video.

: si tratta della tecnologia base che è installata sulla maggior parte dei modelli più datati. È una tecnologia open source che arricchisce il flusso video. HDR10+ : uno degli standard più diffusi nelle tv moderne. È la tecnologia a 10 bit, che è in grado di raggiungere i 4000 nits contro i 1000 della HDR10.

: uno degli standard più diffusi nelle tv moderne. È la tecnologia a 10 bit, che è in grado di raggiungere i 4000 nits contro i 1000 della HDR10. HLG : è una versione più “leggera” di HDR, utilizzata dai sistemi televisivi, come accade con Sky Q.

: è una versione più “leggera” di HDR, utilizzata dai sistemi televisivi, come accade con Sky Q. Dolby Vision: è la tecnologia HDR più potente, con 12 bit in grado di raggiungere i 70 miliardi di colori. Il flusso video è più pesante, risulta disponibile solo sui Blu-Ray, oltre a Netflix.

Display

Per quanto riguarda il display di una smart tv da 43 pollici, ci sono diverse variazioni nei pannelli che vengono utilizzati. La maggior parte dei modelli della fascia media utilizza dei display LCD, ma con delle differenze nella retroilluminazione a LED.

La tecnologia con retroilluminazione LED è quella più diffusa al momento nelle smart tv più vendute. Sono più economiche in generale rispetto alle TV OLED, che rimangono i dispositivi che assicurano una visione migliore, ma a fronte di prezzi molto più alti.

Funzionalità Smart

Ogni marchio proprietario ha un suo sistema operativo per le funzionalità smart, tranne Sony che sfrutta il sistema Android TV in tute le sue televisioni.

Le smart tv hanno alla base la connettività Wi-Fi, con la quale si collegano ad internet, oltre che alla connettività bluetooth e quella ethernet.

I sistemi più completi sono quelli di Samsung (Tizen OS) e di LG (webOS), mentre Android TV permette la personalizzazione maggiore.

Tutte le smart tv più popolari sono compatibili con le applicazioni di streaming video principali, quali Netflix, Prime Video e molte altre.

Porte e ingressi

Una delle caratteristiche da valutare nell’acquisto di una smart tv è il numero di porte HDMI e USB disponibili, soprattutto se si hanno altre piattaforme, come console, Blu-Ray e Sky Q da collegare.

Le prese HDMI di ultima generazione sono le 2.1, inoltre la presenza di una presa ethernet garantisce le velocità migliori per la rete.

Smart TV 43 pollici: i prezzi

Per quanto riguarda i prezzi di una smart tv da 43 pollici possono variare dai modelli più economici poco sopra i 300 euro, mentre quelli top di gamma possono avvicinarsi ai 600 euro.

Molto dipende anche dalle tecnologie utilizzate, dalla modalità HDR, alla risoluzione ed al display LED.

