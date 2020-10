Nuovo Dpcm, arrivata la firma. Bar e ristoranti chiusi dalle 18. Sarà valido fino al 24 novembre

L’atteso nuovo Dpcm è stato firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come riporta il Corriere della Sera. Le nuove norme saranno in vigore da lunedì 26 ottobre, fino al 24 novembre, se i casi non dovessero cambiare l’andamento odierno.

Rimane l’anticipazione della chiusura delle 18 tra bar e ristoranti, ma non per la giornata di domenica, nella quale potranno rimanere aperti. Secondo il Comitato tecnico-scientifico, l’apertura domenicale può limitare le riunioni familiari.

Le Regioni avevano manifestato la volonta nel mantenere aperte le attività di ristorazione, oppure fornire dei ristori economici ai commercianti, che sono sul piede di guerra da alcuni giorni, come dimostrano gli scontri a Napoli e Roma, oltre le proteste in Lombardia.