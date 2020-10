Roma, scontro nella notte per le misure anti-covid

Guerriglia anche a Roma per le misure anti-Covid nella notte, con molti manifestanti che sono scesci in piazza per protestare contro il Dpcm che sta per essere firmato. Le norme sono considerate troppo restrittive per i ristoratori ed i commercianti.

Già erano andate in scena a Napoli le proteste per le norme anti-Covid volute dal governatore De Luca.

Le proteste erano state organizzate da Forza Nuova, ma è probabile che a Piazza del Popolo si siano uniti altri cittadini, che hanno lanciato oggetti e bombe carta contro la polizia.