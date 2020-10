Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 26 ottobre: oltre 17 mila casi, calo dei tamponi. Record di decessi (+141)

I dati di oggi 26 ottobre sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un incremento del numero dei casi, con il Governo che ha varato un nuovo Dpcm di restrizioni per contrastare la diffusione da Covid-19. Durante il weekend diminuisce la capacità di testing e di conseguenza il lunedì vede anche un calo dei casi.

Bollettino Protezione Civile 26 ottobre

Oggi c’è stato un netto calo del numero dei tamponi, come previsto nel weekend, con 17 mila casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Record del numero di decessi, che salgono a 141.

I dati sul Covid-19: