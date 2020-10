Coronavirus, Renzi: “Chiederemo di modificare il Dpcm per ristoratori, attività sportive e luoghi di cultura”

L’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha criticato il nuovo Dpcm firmato dal premier Conte nei giorni scorsi, chiedendone la modifica. All’interno della sua e-news Renzi chiede di portare l’apertura dei ristoranti fino alle 22, come accade già in Alto Adige, dove non è stato attuato il Dpcm con la chiusura alle 18.

Inoltre si chiedono garanzie per i luoghi di cultura, che vengono chiusi, con la richiesta al Governo di presentare i dati che supportano questa decisione. Nelle ultime ore sono arrivati attacchi al Governo anche dalle opposizioni, con il tema dei trasporti che è tornato centrale, visti gli assembramenti che si generano ogni giorno.

“Mentre si chiedono sacrifici ai cittadini, il Governo dovrebbe presentare i dati scientifici alla base di queste decisioni”, ha dichiarato Renzi.