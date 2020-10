Pagamento Pensioni novembre 2020: si parte il 27 ottobre

Anche per il mese di novembre 2020 il pagamento delle pensioni sarà anticipato e scaglionato, come da normative anti-coronavirus, per evitare gli assembramenti e per garantire la sicurezza a chi va a riscuotere l’assegno.

Arrivata la comunicazione ufficiale da parte di Poste Italiane e INPS, che prevede uno scaglionamento a partire dalla giornata del 27 ottobre per riscuotere gli assegni e le indennità di accompagnamento.

Calendario Pagamento Pensioni Novembre 2020: ecco quando andare in posta

Sul sito ufficiale dell’INPS sono state pubblicate le norme per recarsi a ritirare la propria pensione, in base al cognome del titolare dell’assegno pensionistico.

A-B martedì 27 ottobre

C-D mercoledì 28 ottobre

E-K giovedì 29 ottobre

L-O venerdì 30 ottobre

P-R sabato 31 ottobre

S-Z lunedì 2 novembre

Inizialmente si era ipotizzato un inizio dell’erogazione dalla giornata di oggi lunedì 26 ottobre, ma successivamente è stata cambiato il calendario. Si concluderà l’erogazione nella giornata del 2 novembre.

Inoltre tutti i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, potranno prelevare online o dagli ATM la propria pensione direttamente dal 27 ottobre.