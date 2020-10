Usa, Trump: “In tv si parla solo di coronavirus”

Il presidente americano Donald Trump ha attaccato i media americani, accusati di dare spazio solo al Covid-19, con l’aumento dei casi che ha colpito gli Stati Uniti negli ultimi giorni. Un andamento che potrebbe non favorire la volata finale per le elezioni presidenziali, con Trump in ritardo rispetto al candidato democratico Biden.

Durante un comizio in North Carolina, a Lumberton, il presidente Trump ha attaccato i media: “Accendo la televisione e sento parlare solo di Covid”, questa la linea del presidente americano.