Coronavirus nel mondo oggi 27 ottobre, salgono i casi negli Stati Uniti

Sono in crescita i casi positivi negli Stati Uniti, con quasi 9 milioni di contagiati e 231 mila vittime. In India sono quasi 8 milioni i casi positivi con 119 mila morti, mentre in Brasile sono 157 mila le vittime.

In Francia e Spagna sono oltre un milione i casi positivi, con il Regno Unito che ha 894 mila contagiati e l’Italia 542 mila, come da bollettino di ieri.