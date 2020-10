Coronavirus, ristori fino al 200% per bar, ristoranti e palestre

A breve dovrebbe tenersi il Consiglio dei ministri per varare il decreto Ristori, che dovrà dare fino al 200% ai ristoratori e commercianti, come anticipato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nei giorni scorsi.

Ancora non è chiara la somma che verrà erogata dal Governo, con alcuni media che hanno citato la somma di 5 miliardi di euro che verranno messi a disposizione delle attività che sono state sottoposte a chiusura.

Intanto vanno avanti le proteste in diverse città, con i ristoratori e commercianti che sono scesi in piazza, chiedendo l’intervento del Governo per modificare il Dpcm.