Dpcm, Renzi: “Non siamo yes man”. Bonaccini chiede modifiche

Continua lo scontro nella maggioranza sull’ultimo Dpcm, con la richiesta di Italia Viva di ripensare gli orari di chiusura dei locali e di presentare evidenze scientifiche per la decisione sulle chiusure.

L’ex premier aveva chiesto di spostare la chiusura di bar e ristoranti dalle 18 alle 22, come accaduto in Alto Adige, e di ripensare le chiusure per i luoghi della cultura e dell’attività sportiva.

Oggi anche il presidente della Conferenza Stato-regioni, Stefano Bonaccini, ha aperto alla richiesta di modifiche del Dpcm. “Ristoranti chiusi la sera? Meglio chiudere i centri commerciali nel weekend”, ha dichiarato Bonaccini, spiegando che ora c’è il rischio che le persone affollino i centri commerciali nel weekend.