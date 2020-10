Erdogan: “Boicottate i prodotti francesi”. In Bangladesh bruciato manichino di Macron

Continua lo scontro tra Macron ed Erdogan, dopo la presa di posizione della Francia contro gli islamisti, in seguito alla decapitazione del professore della scorsa settimana.

Il presidente della Turchia, Recep Erdogan, ha lanciato un appello per boicottare tutti i prodotti in vendita arrivati dalla Francia. Nei giorni scorsi Erdogan aveva paventato “problemi mentali” per Macron, che aveva successivamente ritirato l’ambasciatore ad Ankara.

Erdogan ha utilizzato il paragone con gli ebrei della Seconda Guerra Mondiale per quanto riguarda gli islamisti in Francia.

Proteste in Bangladesh

In Bangladesh oltre 40 mila persone sono scese in piazza contro la Francia e Macron, con il manichino del presidente francese che è stato bruciato per la strada.