Il sindaco della città di Genova, Marco Bucci, ha firmato un’ordinanza che vieta lo spostamento dalle ore 21 alle 6 del mattino, a causa dell’aumento del numero dei contagi da coronavirus.

“Mi sono arrivate moltissime segnalazioni durante il weekend di gente che ballava per strada”, ha dichiarato il sindaco.

Secondo l’ordinanza non si potrà passeggiare in città dopo le ore 21, per cercare di limitare la diffusione del Covid-19.