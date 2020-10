Ue, in arrivo 10 miliardi di euro all’Italia per il fondo SURE

Come annunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta al TG1, sono in arrivo i 10 miliardi in prestito per il fondo SURE, destinato al supporto dei lavoratori e che potrà essere utilizzato per la cassa integrazione.

“Ho buone notizie per l’Italia, il programma SURE è pronto. Daremo i sussidi attraverso i fondi europei, per poter investirli sulla cassa integrazione ed il sostegno al lavoro”, queste le parole della von der Leyen. Il totale del fondo SURE destinato all’Italia è di 27 miliardi.

Gli altri Paesi che riceveranno il fondo SURE sono Spagna e Polonia, come annunciato negli ultimi giorni. Si tratta di fondi a prestito, come quelli del Mes, sui quali c’è ancora polemica all’interno del Governo.