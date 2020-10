I mercati finanziari sono in calo oggi 28 ottobre, con la Borsa che è in rosso da questa mattina in tutta Europa.

Milano recupera solo in parte i ribassi e cede il 2,5% con la società dei test Diasorin. Anche Saipem gira in rialzo dopo i conti trimestrali, male invece i titoli bancari e il comparto auto. In Europa si torna ai minimi di cinque mesi fa. Londra cede l’1,5%, Francoforte perde il 3% e Parigi il 2,7%.