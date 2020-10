Conte: “Assegni a fondo perduto direttamente sul conto corrente”

Il premier Conte ha tenuto una conferenza stampa insieme al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, per presentare i “ristori” per le attività colpite dal Dpcm.

Sono stati annunciati ristori fino al 150%, 200% e 400% a seconda dell’attività che si gestisce. Per i bar e ristoranti, che potranno rimanere aperti fino alle 18, c’è il ristoro fino al 150% delle somme ricevute nei mesi scorsi. Per le attività che saranno chiuse, come le palestre, si potrà ricevere fino al 200%, mentre il 400% è destinato alle attività che non hanno riaperto, come le discoteche.

Secondo quanto riferito le somme arriveranno direttamente sul conto corrente per chi aveva già fatto richiesta e ricevuto i fondi.