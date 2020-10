Coronavirus nel mondo oggi 28 ottobre, salgono i casi in Europa

Sono in salita i casi in Europa, con anche la Germania che vede aumentare i contagiati, mentre l’Italia è diventata uno dei primi paesi per numero di contagi, davanti anche alla Spagna, come da bollettino di ieri, con 22 mila casi.

Negli Stati Uniti sono stati raggiunti i 9 milioni di casi positivi, con 232 mila morti, mentre in India sono quasi 8 milioni, con 120 mila vittime. La Francia ha 1,2 milioni di contagiati, con oltre 35 mila morti dall’inizio dell’epidemia.