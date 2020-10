Coronavirus, Von der Leyen: “Pronte 700 milioni di dosi di vaccino”

La presidente della Commissione europea ha parlato agli Stati membri sul vaccino che sarà disponibile nei prossimi mesi, con la Commissione che ha già prenotato centinaia di milioni di dosi.

Inoltre la Commissione europea ha messo 100 milioni di euro per l’acquisto dei test antigienici, da fornire agli Stati membri. La quarantena sarà regolata con i test, per evitare che si metta in discussione lo spazio Schengen.

Saranno disponibili oltre 700 milioni di dosi di vaccino da Covid-19, con diverse aziende che stanno lavorando allo sviluppo.