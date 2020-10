PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis mensili di novembre 2020. C’è un gioco PS5

Sono stati annunciati oggi dalla Sony, come di consueto, i due giochi mensili gratis per novembre 2020, destinati ai possessori dell’abbonamento al PlayStation Plus. Oltre ai due giochi per PS4, è stato inserito anche un gioco per PS5, che risulta in uscita al 19 novembre e dunque con la possibilità di giocare subito con un titolo sviluppato per la nuova console Sony.

Si potranno scaricare dalla giornata di martedì 3 novembre dal PlayStation Store. Ecco la lista dei giochi mensili per PlayStation Plus di novembre 2020:

La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra

Hollow Knight (Edizione Cuore di Vuoto)

Bugsnax (PS5)

Il gioco per PS5, Bugsnax, è stato mostrato ampiamente durante gli State of Play che si sono svolti durante l’estate.