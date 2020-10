Salgono rapidamente i casi positivi in Lombardia, con la comunicazione della regione di oggi 29 ottobre di 7.332 nuovi contagiati.

I decessi della giornata di oggi sono 57 in Lombardia, mentre l’aumento in terapia intensiva è di oltre 50 persone e 283 persone ricoverate con sintomi in ospedale.

Nella giornata di ieri erano stati 7.558 i nuovi positivi delle ultime 24 ore, con meno decessi e ricoveri in terapia intensiva.