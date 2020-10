Decreto Ristori, Mattarella ha firmato ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il decreto Ristori è stato firmato dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo l’approvazione di ieri del Consiglio dei ministri, per dare sussidi alle attività che sono state chiuse dall’ultimo Dpcm.

Entro il 15 novembre, come ha spiegato il ministro Gualtieri, le attività riceveranno l’assegno, sul conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate, se si era già fatta richiesta nei mesi scorsi.

Sarà del 150% per i ristoranti e bar, del 200% per le palestre e le altre attività chiuse, e del 400% per le discoteche e sale da ballo.