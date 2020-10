Con un messaggio alla nazione, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il lockdown nazionale di un mese, fino al primo dicembre, per fermare la corsa dei contagi, che in Francia ha raggiunto picchi di 70 mila casi positivi.

Non sarà un lockdown come nei mesi scorsi, con le scuole che resteranno aperte, oltre ad altre attività lavorative. Si potrà uscire per andare a lavoro, fare la spesa e motivi di salute, vietati anche gli spostamenti tra regioni.