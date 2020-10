Renzi: “Il Dpcm non ferma il virus, aumenta i disoccupati”. Il PD chiede verifica al Governo

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista a Repubblica ha parlato dell’ultimo Dpcm, criticandolo e attaccando anche il premier Conte.

“L’utilità di questo Dpcm dal punto di vista sanitario è tutta da dimostrare, mentre è certo sia dannoso a livello economico e sociale”, questa la posizione di Renzi.

“Non auspico si arrivi al lockdown, ma è più comprensibile un lockdown serio come quello fatto da Macron, che procedere con decreti come se fosse una telenovela”, ha detto Renzi.

“Conte non faccia il populista”

Renzi ha risposto anche al premier, che aveva parlato di “giochi politici”: “Questo modo di rispondere alle critiche mi sembra adatto più ad un populista che ad un premier. Vorrei ricordare che senza i miei giochini politici di un anno fa, Conte ora farebbe il professore all’università di Firenze”.

Il PD chiede verifica di Governo

Il PD, con un intervento in Senato di Andrea Marcucci, ha chiesto una verifica al Governo, per valutare la competenza dei ministri in questa “crisi emergenziale”.