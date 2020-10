Amazon Black Friday 2020, in offerta gli smartphone OnePlus

Sono in sconto per l’Amazon Black Friday in anticipo gli smartphone OnePlus, compreso anche l’ultimissimo OnePlus 8 Pro. Oggi erano stati messi in offerta anche alcuni prodotti Samsung.

Nei giorni scorsi è stato annunciato a sorpresa l’inizio dell’Amazon Black Friday, con offerte del giorno fino al 19 novembre, in attesa dell’ultimo venerdì del mese di novembre che verrà comunque destinato alle offerte.

Nella giornata di oggi sono stati messi in sconto il OnePlus 8 Pro e il OnePlus 7T, che resta comunque un prodotto al passo della concorrenza, con 8 GB di RAM ed un display da 6,55 pollici.