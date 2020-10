Coronavirus nel mondo oggi 30 ottobre, salgono i casi in Europa. Da oggi Francia in lockdown

Salgono i casi in Europa, con la Francia che inizierà oggi il lockdown per abbassare il numero di contagi. In Italia sono stati superati i 600 mila casi positivi come da bollettino, mentre nel Regno Unito ci si avvicina al milione di contagiati.

Il numero delle morti vede il Regno Unito, la Francia e l’Italia come i paesi che hanno superato le 200 vittime nella giornata di ieri.

Gli Stati Uniti hanno oltre 9 milioni di casi positivi, con 234 mila vittime dall’inizio della pandemia. Anche in America del Sud i contagiati sono oltre un milione per Paese.