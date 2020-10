Whirlpool Napoli, confermata la chiusura di domani 31 ottobre

La vicenda legata alla Whirlpool di Napoli sembra andare verso l’epilogo negativo, con l’azienda che ha confermato la chiusura in programma per domani 31 ottobre. Ne ha dato comunicazione il premier Conte, dopo aver incontrato in videoconferenza i sindacati ed alcuni lavoratori della fabbrica.

“Abbiamo dato la massima disponibilità all’azienda, con la proposta di incentivi e una decontribuzione al 30%. Oltre alle garanzie Sace. Whirlpool ha comunicato che non riesce a creare nessuna prospettiva per questa fabbrica”, queste le parole di Conte.

Rabbia dei sindacati, con Maurizio Landini, segretario della Cgil, che ha chiesto al Governo di garantire la continuità produttiva.