Valteri Bottas ha ottenuto la pole position del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, nel circuito di Imola, davanti a Lewis Hamilton e Max Verstappen. Settima la Ferrari di Leclerc, che arriva dietro a Gasly, Ricciardo ed Albon per un decimo.

Male la prestazione di Vettel, che non riesce ad entrare in Q3. Le Mercedes sono sembrate superiori alla Red Bull, che ha rischiato di non entrare in Q3 con Verstappen per un problema al motore.