Firenze, guerriglia in centro. Critiche del sindaco Nardella

Anche Firenze si aggiunge alle città dove si è tenuta una guerriglia urbana, dopo i casi eclatanti di Milano e Torino, oltre alla città di Roma, che avevano visto episodi di violenza urbana.

Nella serata di ieri centinaia di persone si sono radunate in centro ed hanno lanciato molotov e pietre alla polizia, che ha risposto con alcune cariche. Il primo scontro con la polizia è avvenuto in via Calzaioli, in pieno centro, con molti negozi che avevano coperto le vetrine per paura di ritorsioni dei manifestanti.