Usa 2020, Trump: “Medici prendeno soldi per morti con Covid”. Biden: “Sconfiggerò il virus”

Si avvicinano le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, con il presidente Trump che si scaglia contro i medici, parlando di “2000 euro per riferire le morti con Covid”. Una nuova polemica sul tema del coronavirus, che ha portato la popolarità del presidente americano ai minimi dalla sua elezione, quando mancano pochi giorni dalle elezioni.

Anche Biden è tornato sul tema del virus, sostenendo su Twitter che con lui presidente il coronavirus sarà sconfitto. Intanto comunicato il record di elettori che hanno già espresso il loro voto: oltre 80 milioni. Si va verso un record di affluenza per le prossime elezioni, con la base democratica che potrebbe portare la vittoria per Biden anche in Stati difficili e storicamente repubblicani, come il Texas.