Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 1 novembre

I dati di oggi 1 novembre in Lombardia sono stati forniti dalla regione. In queste ore il Cts si è riunito per decidere alcune misure per contrastare la diffusione del coronavirus, che ha visto un aumento dei casi nell’ultimo periodo.

La provincia di Milano è la zona più colpita della regione, mentre la provincia di Bergamo al momento risulta tra quelle con minor contagio.

Nella giornata di ieri i contagi erano stati quasi 9 mila, con quasi 4 mila nuovi positivi nella provincia di Milano.