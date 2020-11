Il centrodestra dice no alla “cabina di regia”. Chiesto il confronto in Parlamento

Il centrodestra ha pubblicato una nota congiunta da Lega, Fratelli d’Italia e Lega, dopo la proposta del Governo di una “cabina di regia” per la gestione del coronavirus.

Si chiede un confronto in Parlamento, da parte delle tre forze che compongono il centrodestra, come sottolineato nelle ultime settimane. Il Governo sta decidendo in queste ore le nuove misure per contrastare la diffusione da coronavirus.

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha accusato il governo di non voler coinvolgere le opposizioni nelle decisione da prendere.