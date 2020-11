Diego Armando Maradona è stato ricoverato in nelle ultime ore in ospedale nella città La Plata. Secondo le prime informazioni non si tratterebbe di coronavirus, la notizia è stata diffusa da ESPN Argentina.

Nei giorni scorsi Maradona era in panchina per la gara del Gimnasia LP, che giocava la coppa di lega, ma era andato via prima della gara. Si era già iniziato a parlare di problemi, con dei dolori di stomaco che erano stati evidenziati. Il suo medico, Leopoldo Luque, ha deciso per il ricovero.