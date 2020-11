Milano, rapina in banca. La polizia ha circondato l’agenzia, dipendenti presi come ostaggio

La zona è quella di piazza Ascoli, con dei dipendenti in ostaggio, secondo quanto riportato dai media nazionali. Non è chiaro se ci fossero dei clienti al momento della rapina all’interno dell’agenzia. All’esterno ci sono circa 10 auto della polizia che hanno circondato l’edificio e predisposto un’area di sicurezza dove non è possibile passare.

Sono sei le persone che questa mattina alle 8 sono entrati in banca per effettuare la rapina. Successivamente hanno preso in ostaggio i dipendenti di Credit Agricole.