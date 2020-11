Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 5 novembre: oltre 34 mila casi positivi. Nuovo record di morti: 445

I dati di oggi 5 novembre sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un nuovo aumento del numero dei casi positivi, con aumento dei decessi e del numero delle terapie intensive occupate.

Il Governo ha adottato il sistema delle zone colorate per le restrizioni da adottare a livello regionale. Alcune regioni hanno protestato con il Governo per essere in zona rossa, con i dati che hanno generato le fasce che non sono stati resi noti.

Bollettino Protezione Civile 5 novembre

Oggi c’è stato un nuovo record di contagi giornalieri, con oltre 34 mila casi positivi. Nuova impennata anche delle morti, con 445 decessi nelle ultime 24 ore.

I dati sul Covid-19: