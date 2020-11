Da oggi in vigore le tre zone in Italia. Lockdown in Piemonte e Lombardia

Da oggi è in vigore l’ultimo Dpcm, che vede l’instaurazione di tre zone in Italia: rossa, gialla e arancione. Le zone rosse saranno sottoposte a lockdown, come la Lombardia, la Calabria, il Piemonte e la Valle d’Aosta. In queste regioni si continuerà a lavorare, con la non chiusura delle aziende, che sono invitate a effettuare smart working dove possibile.

Si tratta di un lockdown simile a quello in vigore in Germania, per evitare la caduta dell’economia, già rivista al ribasso per il prossimo anno, a causa della seconda ondata da coronavirus.