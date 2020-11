Usa 2020, attesa per i risultati. Trump fa ricorso, Biden invita alla pazienza. I dem passano davanti in Georgia – DIRETTA

I risultati delle elezioni americane sono ancora da concludere, con lo spoglio delle ultime schede elettorali arrivate via posta, che stanno portando Biden alla vittoria.

Ora Biden è arrivato a 665 voti dal sorpasso in Georgia e nelle prossime ore potrebbe passare avanti. La sola Georgia per ora non basta per arrivare a 270, ma lo porterebbe a 269, in attesa dei risultati negli altri Stati. Anche in Pennsylvania ha recuperato oltre 100 mila voti di svantaggio ed ora si trova a 18 mila voti da Trump, con buone possibilità di sorpasso in giornata.

10.40 – Biden sorpassa Trump in Georgia

Biden è passato avanti in Georgia, dove lo scrutinio è al 98% e stanno arrivando gli ultimi voti postali, con larga maggioranza di preferenze per il candidato democratico.

Biden (D): 49.39.% ( 2,449,371 voti)

Trump (R): 49.37% ( 2,448,454 voti)

Biden margine: (+917)

10.00 – Biden a meno di mille voti da Trump in Georgia

Biden ha ridotto il vantaggio di Trump in Georgia, a meno di mille voti.