Firmato il decreto Ristori bis, assegni fino al 200% nelle zone rosse

Nella notte è stato firmato il decreto Ristori bis, che va ad intervenire sulle misure introdotte dall’ultimo DPCM sulle zone rosse. Si tratta di un “fondo straordinario”, così è stato definito, per sostenere gli esercizi commerciali.

“Dobbiamo fare tutto ciò che è necessario, con rapidità, per uscire dalla crisi”, queste le parole di Conte sui social network.

L’assegno sarà raddoppiato per 57 nuove attività che sono state costrette alla chiusura. Un contributo che passa dal 150% al 200% per bar, pasticcerie e gelaterie che si trovano nelle zone arancioni e rosse. In teoria i bar erano già toccati dal primo decreto ristori, che prevedeva assegni analoghi per l’introduzione del coprifuoco, non è chiaro se i due contributi si andranno a sommare.

Ci sarà anche un fondo da 1000 euro a famiglia per il bonus babysitter, considerato che i bambini delle scuole medie rimarranno a casa con la didattica a distanza.