Amazon Black Friday 2020, tutte le offerte Samsung e Huawei su smartphone e tablet

Da alcuni giorni sono in corso le nuove offerte su prodotti e dispositivi elettronici di fascia alta di Samsung e Huawei. Con l’Amazon Black Friday in anticipo ci sono offerte fino al 19 novembre che possono rimanere online per alcuni giorni.

Nella giornata di oggi ci sono diversi sconti sia su prodotti Samsung, sia su quelli Huawei e smartphone Xiaomi. Si tratta di tre marchi molto rinomati nel settore della tecnologia e degli smartphone e tablet.

Samsung – Smartwatch e smartphone

IN OFFERTA Samsung Galaxy Watch Active2 Smartwatch Bluetooth 40 mm in Alluminio e Cinturino Sport, con GPS, Sensore di Frequenza Cardiaca, Tracker Allenamento, IP68, Aluminium Silver, Versione Italiana Galaxy Watch Active2 Aluminium, con cassa in alluminio e cinturino sportivo, vanta un design minimale con un display grande, una cornice sottile e una ghiera digitale touch

Galaxy Watch Active2 ti avvisa in caso di frequenze cardiache anomali troppo alte o basse; inoltre, è in grado di rilevare se si verifica una caduta grave e inviare un avviso SOS per assistenza

Resta in forma e in salute grazie alle misurazioni accurate dei parametri di allenamento, ai feedback in tempo reale e alle analisi approfondite del tuo stato di forma fisica

Con l'app Camera Controller di Galaxy Watch Active2 puoi controllare in remoto l'app fotocamera e il visualizzatore di immagini dello smartphone associato

Galaxy Watch Active2 ti consente anche di accedere automaticamente a Spotify con il tuo account Samsung e di trasmettere musica in streaming senza interruzioni da dove avevi interrotto IN OFFERTA Samsung Galaxy Tab S7 Tablet S Pen, Snapdragon 865 Plus, Display 11.0" WQXGA, 128GB Espandibili fino a 1TB, RAM 6GB, Batteria 8.000 mAh, LTE, Android 10, Mystic Black [Versione Italiana] Goditi i video preferiti su Youtube, divertiti a giocare o crea contenuti grazie all'ampio display di Galaxy Tab S7. La certificazione bassa luce blu (SGS) ti garantisce la massima esperienza visiva.

L'esperienza gaming prende una nuova forma grazie al refresh rate 120Hz. Gioco più dinamico e naturale con una risposta dello schermo rapida e precisa e navigazione Web fluida e con minore latenza.

Sempre pronto per darti la migliore esperienza di intrattenimento con la sua batteria a lunga durata. Puoi goderti ore di visualizzazione senza doverti preoccupare di rimanere a corto di batteria.

Scatena la creatività con la S Pen ridisegnata. La sua bassa latenza offre l'esperienza di una penna reale. 4096 livelli di pressione per un ottimo controllo su composizioni e strumenti di disegno.

Usa S Pen e le gesture per controllare il tablet a distanza. Scatta, presenta o riproduci grazie al collegamento bluetooth S Pen-tablet. E con l’attacco magnetico, non devi preoccuparti di perderla.

Per quanto riguarda Samsung sono in offerta sia lo smartwatch Galaxy Active 2, sia il nuovo tablet Galaxy Tab S7.

Huawei – Tablet e smartwatch

Per quanto riguarda i prodotti Huawei, ci sono due tablet in offerta in questi giorni, uno da oltre 10 pollici ed uno con un display da 8 pollici ed il prezzo economico.

HUAWEI MatePad Pro, display da 10.8'', RAM da 6 GB, Memoria Interna da 128 GB, Wi-F, Processore Kirin 990, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Midnight Grey Con il rapporto schermo-corpo del 90% e le cornici ripiegate a 4.9 mm, il display huawei fullview da 10.8 pollici offre esperienze visive notevoli

Con il chipset di punta kirin 990, huawei serie matepad pro presenta prestazioni notevolmente migliorate e un'elevata efficienza energetica

Huawei serie matepad pro supporta la collaborazione multi-screen con telefoni huawei con emui 10.0 o versioni successive, questa collaborazione cross-device semplifica la vita e il lavoro

La grande batteria da 7250 mAh può durare senza sforzo fino a 12 ore per la riproduzione video locale a 1080p, in modo da poter affrontare ulteriori sfide

Dotato di sistema audio quad-channel e quad-speaker e stereo histen 6.0 3d, produce un suono straordinario che tocca il cuore IN OFFERTA HUAWEI MatePad T8, display da 8", RAM da 2 GB, Memoria Interna da 16 GB, LTE, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS) Dotato di cornice ultra-slim ristretta a 4.9 mm e con un rapporto schermo-corpo dell'80% , HUAWEI MatePad T 8 offre un ampio schermo per un intrattenimento immersivo. Un tablet perfetto per goderti i tuoi film e per leggere e-Book mentre sei in giro.

La scocca metallica con margini arrotondati dona a HUAWEI MatePad T 8 un look elegante. Pesando solo 310 g, è talmente leggero che puoi facilmente metterlo in borsa o usarlo con una mano sola per lo studio o per l'intrettenimento.

Grazie all'avanzato chip octa-core, HUAWEI MatePad T 8 garantisce una velocità di elaborazione rapida, permettendoti così di portare a termine facilmente le tue attività quotidiane.

Con performance migliorate in modo significativo, il sistema operativo EMUI 10 ti permette di avviare le app e di passare da un'app ad un'altra rapidamente. E la Dark Mode migliorata aiuta a rendere la lettura più confortevole per gli occhi.

Offrendo strumenti divertenti ma anche educativi per i bambini e il parental control per te, questo tablet è come un parco giochi per i tuoi bambini. La Modalità Eye Comfort migliorata, aiuta a proteggere dalla luce blu il benessere degli occhi dei tuoi bambini. Inoltre, fornisce promemoria intelligenti quando il dispositivo è troppo vicino al viso del bambino o quando il bambino legge da sdraiato.

Xiaomi – Smartphone

Xiaomi ha diversi smartphone in offerta, dal Redmi 8 al 10T Lite, disponibili su Amazon con sconti fino al 15%.