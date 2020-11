Amazon Black Friday, OnePlus 8 Pro in offerta: 200 euro di sconto sul prezzo di listino

Da alcuni giorni il nuovo OnePlus 8 Pro è in offerta sull’Amazon Black Friday in anticipo, che andrà avanti fino al 19 novembre. Ogni giorno vengono aggiornate le offerte, con prodotti che vengono messi in sconto per alcuni giorni.

Il OnePlus 8 Pro è lo smartphone top di gamma dell’azienda, con un display AMOLED da 6,78 pollici. Inoltre ha quattro sensori per la fotocamera, con quello principale da 48 Megapixel, oltre al sensore grandangolo, il teleobiettivo e quello macro. La fotocamera frontale è da 16 Megapixel, con la possibilità di effettuare video in slow motion.

Il quantitativo di RAM del OnePlus 8 Pro è di 8 GB, con 128 GB di memoria interna.