Miglior forno a microonde 2020: recensioni e guida all’acquisto

Con l’arrivo del black friday aumentano le offerte e gli sconti sui prodotti per la cucina, con molti utenti che approfittano di questo periodo per acquistare nuovi dispositivi. Il forno a microonde si è creato un suo spazio nel settore dei piccoli e grandi elettrodomestici, a seconda dei modelli scelti.

Ci possono essere, infatti, fornetti destinati ad un utilizzo in spazi ridotti e forni a microonde che possono sostituire il classico forno.

Miglior forno a microonde 2020

Ecco una lista dei migliori forni a microonde del 2020:

Candy Microonde CMXG20D

Whirlpool MCP 349 WH

LG Kitchen MJ3965BPS

Samsung MG23F302TAK

Samsung MC28H5015CS

Candy Microonde CMXG20D

Questo modello di forno a microonde può essere adatto ad un utilizzo quotidiano.

Si tratta di uno dei modelli “consigliati” da Amazon per il gran numero di recensioni positivi, grazie al rapporto qualità/prezzo, con un costo inferiore ai 100 euro che lo rende economico.

Possibilità di controllare il microonde tramite applicazione su smartphone. Inoltre è possibile attivare la modalità Eco per il risparmio energetico.

Sono disponibili anche programmi automatici all’interno dell’applicazioni, con consigli e ricette a disposizione.

PRO App su smartphone

Prezzo CONTRO

IN OFFERTA Candy Microonde CMXG20D - Grill e App Cook-in, 20L, 40 Programmi Automatici, 700 W, Argento, 25.9 x 35.75 x 44 cm Cook-in App: applicazione per smartphone e tablet che offre consigli, trucchi, ricette e informazioni sugli alimenti

40 programmi automatici, compresi quelli dedicati agli alimenti per bambini e all'alimentazione sana

Possibilità di disattivare i principali suoni del microonde

Funzione Eco: modalità risparmio energetico con spegnimento del display

Piatto girevole di grandi dimensioni (24,5 cm)

Whirlpool MCP 349 WH

Questo forno a microonde di Whirlpool è quello con più funzionalità sul mercato. Inoltre ha una potenza e capienza superiore ai modelli di fascia media, oltre a diverse modalità da poter utilizzare in cottura.

Ci sono le modalità a vapore, oltre alla funzione Grill (sia sopra che sotto), la funzione per friggere senza olio (Crispfry) e la funzione che è più vicina a quella di un forno normale (ForcedAir).

PRO Molte funzioni

Può sostituire il forno standard CONTRO Prezzo

Whirlpool MCP 349 WH Forno a Microonde Chef Plus termoventilato combinato, 25 Litri, 1700W/900W/800W, Bianco, con steamer, griglia alta, griglia bassa e pitto Crisp + maniglia Forno a Microonde Chef Plus + Grill , 5 funzioni di cottura: Vapore, Crisp, Ventilato (1700W max), Grill (900W max) e Microonde (800W max), dotato di un potentissimo Grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento.

Tecnologia Crisp Fry: una frittura dorata e leggera, anche senza aggiunta di olio, grazie all'azione combinata di Dual Crisp e Forced Air

Tecnologia Forced Air permette, grazie al lavoro della ventola, di diffondere il calore all'interno della cavità per un risultato di cottura paragonabile ad un forno tradizionale.

Tecnologia Dual Power: un sistema brevettato per la distribuzione tridimensionale delle microonde che migliora l'uniformità di scongelamento, riscaldamento e cottura degli alimenti

Piatto girevole da 28 cm

LG Kitchen MJ3965BPS

Il forno a microonde di LG Kitchen MJ3965BPS può sostituire il forno tradizionale, con una capienza elevata e una potenza da forno professionale. Il prezzo non è il più economico, ma il rapporto qualità/prezzo è ottimale, grazie alle tante caratteristiche fornite da questo prodotto.

La capienza è di molto superiore rispetto agli altri modelli di fascia media, con 39 litri di capienza e la possibilità di usufruire della tecnologia “Smart Inverter”, che controlla la potenza del calore, evitando di finire per avere delle parti di cibo più cotte rispetto ad altre.

Presente la funzione grill, con doppio sistema di riscaldamento al carbone vegetale ed al quarzo. Insieme al forno viene fornito anche un ricettario, dove sono presenti delle ricette per qualsiasi tipologia di cibo.

PRO Può sostituire il forno tradizionale

Funzionalità EasyClean per la pulizia

Capienza elevata CONTRO Prezzo

IN OFFERTA LG Kitchen, MJ3965BPS, Forno Microonde Smart Inverter Combinato Ventilato, 5 livelli di potenza, 39 Litri, Nero Fumè, 1350 W Tecnologia Smart Inverter: Cucina, riscalda e scongela in modo uniforme. Cottura rapida e versatile

Potenza: Microonde 1350W, Grill 950 W, Livelli di potenza 5, Microonde + Ventilato: 1900W. Capacità di 39 litri e risparmio di energia

Cucina e scongela in minor tempo: La tecnologia Smart Inverter ti permette di controllare perfettamente la potenza delle microonde risparmiando energia

Grill al carbone vegetale: ottimizza l'assorbimento del calore come avviene sulle tradizionali griglie a carbonella e consente di cucinare sempre al meglio

Healthy Fry e Healthy Roasting: Cucina in modo più salutare grazie ad una cottura in grado di scogliere il 72% di grassi in più per ricette più leggere e ugualmente gustose

Samsung MG23F302TAK

Questo forno a microonde di Samsung è uno dei più venduti su Amazon, con il “bollino” di prodotto consigliato grazie alle migliaia di recensioni positive che sono arrivate dagli utenti.

Presente la modalità grill e quella Eco, che consentono di cuocere i cibi in maniera croccante e di avere un risparmio energetico. Il piatto è in ceramica rotante.

Presenti diverse ricette e programmi automatici per cuocere le proprie ricette.

PRO Consigliato da Amazon e gli utenti

Prezzo CONTRO Non sostituisce il forno tradizionale

Samsung MG23F302TAK Forno Microonde Grill, 800 W, Grill 1100 W, Healthy Cooking, 23 Litri, Nero/Argento, 40 x 49 x 30 cm Ricette pre-impostate: cucina una gran varietà di cibi freschi con le ricette automatiche

Grill: come tocco finale, regala una doratura omogenea alle tue pietanze

Un forno pulito: tutti I forni Samsung hanno rivestimento interno in ceramica, per essere puliti con semplicità

ECO Friendly: grazie alla modalità ECO riduci I consumi e fai bene all'ambiente

Extra: Il forno possiede Griglia, Funzione ECO, rivestimento in ceramica

Samsung MC28H5015CS

Questo forno a microonde Samsung MC28H5015CS offre un elevato rapporto qualità/prezzo, per chi cerca un prodotto professionale a basso prezzo rispetto ai modelli top di gamma. I materiali utilizzati sono di grande qualità, come anche la presenza di tutte le funzioni extra che offrono altri forni a microonde.

La capienza è nella media, con 28 litri a disposizione per cuocere le proprie ricette. Possibile la funzione grill e quella per la fermentazione, utile alla produzione degli yogurt e degli impasti.

Ha una modalità combinata che consente di avere un calore all’interno simile a quello di un forno tradizionale.

PRO Rapporto qualità-prezzo

Possibile utilizzarlo come forno tradizionale

Modalità Eco CONTRO Pochi accessori

IN OFFERTA Samsung MC28H5015CS Forno a Microonde Combinato, SmartOven, 900 W, Grill 1500 W, 28 L, 51.7 x 31 x 47.6 cm, Argento Blocca la rotazione del piatto girevole o estrailo per utilizzare tutto lo spazio interno, per introdurre facilmente anche piatti rettangolari di grandi dimensioni

Il forno a microonde Samsung è dotato di Piatto Doratore con cui puoi preparare cibi dorati e croccanti

Con Healthy Cooking cucini pietanze gustose e salutari direttamente a partire dagli ingredienti freschi

Usa la funzione Lievitazione / Yogurt per preparare pasta o yogurt naturale senza l'ausilio di ulteriori strumenti

Il durevole rivestimento Ceramic Inside è facile da pulire ed è resistente ai graffi

Come scegliere il forno a microonde

Il forno a microonde è uno dei prodotti più utilizzati in cucina, con molte aziende che sono entrate nel settore negli ultimi anni. La maggior parte dei prodotti offre delle caratteristiche simili, mentre se si vuole spendere un po’ di più si riescono a trovare dei forni a microonde professionali che possono sostituire il forno tradizionale.

L’utilizzo finale può influenzare la scelta del microonde, da chi ha una preferenza per l’uso quotidiano e chi per un utilizzo dedicato e per ricette particolari.

Ci sono diversi fattori nella scelta di un forno a microonde, dalle funzionalità, alla potenza e capienza.

Funzionalità

Ogni modello ha delle funzionalità che possono variare, con i modelli professionali si hanno a disposizione più modalità di utilizzo del microonde.

Cottura a vapore

Alcuni modelli di forno a microonde offrono la possibilità di cottura al vapore, per poter cuocere in maniera leggere e senza grassi aggiuntivi. Inoltre si sporca meno con questa modalità di cottura.

Grill

La funzione Grill è quella più comune e che si trova nella maggior parte dei forni a microonde in commercio. Le varie funzioni grill possono variare, alcuni modelli hanno il doppio grill, sia sopra che sotto, altri utilizzano materiali diversi per la diffusione del calore.

Crisp

La funzione Crisp è una novità degli ultimi anni e viene utilizzata da alcuni marchi, come Whirlpool che ha il brevetto, ma anche altri marchi conosciuti forniscono questa funzionalità, come Samsung e Panasonic.

Con questa modalità di cottura si riescono a rendere croccanti la parte superiore ed inferiore della pietanza.

Funzione combinata

La funzionalità di calore combinato può sostituire il forno tradizionale. In questa modalità si riesce a combinare la ventilazione con il grill, per avere un calore omogeneo che cuoce i cibi come un forno standard.

Forno a microonde: i prezzi

I prezzi per un forno a microonde di una marca conosciuta possono variare dai 50 euro per un modello “base”, agli oltre 200 euro per un forno a microonde professionale, che può andare a sostituire il forno tradizionale.

