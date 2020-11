Coronavirus, via alla cura con anticorpi Eli Lilly

La FDA (Food and Drug Administration) ha autorizzato all’utilizzo degli anticorpi monoclonali dell’azienda Eli Lilly, per contrastare il Covid-19. Si tratta di cure limitate a adulti e bambini. Secondo quanto è stato approvato, le cure dovranno avvenire in strutture ospedaliere. Questo è il primo trattamento a base di anticorpi monoclonali che viene autorizzato dalla FDA.

L’azienda ha affermato che il farmaco bamlanivimab riesce a eliminare in tempi ridotti il coronavirus, oltre a ridurre i ricoveri da Covid-19.