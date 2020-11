Spread Btp-Bund oggi 10 novembre, stabile intorno ai 120 punti base

Lo spread di oggi 10 novembre ha aperto in linea con quello di ieri, intorno ai 120 punti base. Nella giornata di ieri le Borse sono andate tutte in positivo, anche grazie al vaccino presentato da Pfizer in mattinata, che ha portato ottimismo nelle transazioni.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 121,9 -1,74% 0,708 Austria 13,7 -8,55% -0,375 Belgio 21,2 0,33% -0,299 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 25,5 -0,59% -0,257 Grecia 134,2 -4,98% 0,83 Irlanda 33,4 -12,87% -0,189 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 89,8 -1,48% 0,332 Paesi Bassi 9,4 -0,48% -0,417 Portogallo 66,2 -5,00% 0,152 Slovacchia 19,9 -21,60% -0,31 Slovenia 33,9 -29,32% -0,172 Spagna 69,7 -2,62% 0,186

Lo spread della Grecia è calato a 134 punti base, con il rendimento allo 0,83%. I rendimenti di Austria, Francia, Irlanda, e Paesi Bassi rimangono negativi.