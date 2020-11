Usa, Trump fa causa alla Pennsylvania

Le polemiche per le elezioni presidenziali americane non sembrano fermarsi, con il presidente Trump che ha fatto causa al segretario di stato della PennSylvania, Kathy Boockvar. Inoltre il portavoce della Casa Bianca ha affermato che “le elezioni non sono finite”. Il ministro della Giustizia degli Stati Uniti, William Barr, ha autorizzato le indagini sulle frodi elettorali.

Il segretario di stato della Pennsylvania è accusata di avere un sistema di conteggio dei voti per posta meno rigoroso di quello dei voti di persona. Per i legali di Trump sarebbe un “doppio standard” che andrebbe contro la Costituzione.

La Pennsylvania è lo stato che ha consentito a Joe Biden di dichiararsi vincitore, grazie ai voti per posti, favorevoli ai democratici.